Het leven dendert in volle vaart door op Hemelvaartsdag

Zomerweer smaakt naar meer



Het zomerweer laat ons wel in de steek. Na een reeks ronduit zonnige en warme dagen slaat het weer morgen helaas om. ,,Het prachtige voorjaarsweer, zeg maar gerust zomerweer, smaakt natuurlijk naar meer. Helaas lijkt het weer op Hemelvaartsdag uit een compleet ander vaatje te tappen als oceaanstoringen ons weer gaan beïnvloeden'', stelt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza.



We krijgen de maken met koudere lucht en op veel plaatsen buien. Vooral het eerste deel van de dag en in het begin van de middag verloopt wisselvallig. Janssen: ,,'s Middags is het op veel plaatsen wel een langere tijd droog en breekt ook de zon vaker door, een enkele bui blijft wel mogelijk. De temperatuur pakt wel een stuk lager uit dan in de voorgaande dagen, want warmer dan 14 tot lokaal 17 graden wordt het niet.''



Vrijdag wordt het wel iets beter. De dag begint dan mogelijk aan de frisse kant, maar de dag zelf verloopt droog en vrij zonnig met temperaturen die kunnen oplopen tot 18 of 19 graden.



Het weekend verovert de koelere oceaanlucht ons land. ,,Waarschijnlijk gebeurt dit pas later op de zaterdag en wordt het eerst 20 graden of meer'', belooft Janssen.



Zondag, de laatste dag van het hemelvaartweekend en Moederdag, lijkt het erop dat de warmere lucht volledig uit ons land is verdreven. De weermodellen laten ook enige tijd regen of meerdere buien zien, waardoor Moederdag mogelijk een grijze en regionaal ook natte dag kan worden. De maximale temperaturen blijven waarschijnlijk rond of iets onder 15 graden steken.