Het regent aanbiedingen: sla je slag in de nazomer

Topvrouw ASR ‘Zo’n opmerking als ‘gelukkig hebben we ook een vrouw in de zaal’, ik kan daar slecht tegen’

14:48 Ze is een van de zeven vrouwen die dit jaar benoemd is tot bestuurder bij een beursgenoteerd bedrijf. Hoewel Ingrid de Graaf-de Swart officieel pas op 1 januari 2020 toetreedt tot de directie van ASR, prijkt haar naam nu al op de Female Board Index 2019. Misschien maar goed, anders lag het aantal vrouwelijke bestuurders dit jaar lager. Toch moet de 50-jarige Brabantse niet denken aan een vrouwenquotum. ,,Geloof mij, het is niet fijn als iedereen denkt dat je er alleen maar zit omdat je een vrouw bent.’’