Het standaard vakantiehuisje van Center Parcs verdwijnt: ‘Onze gast wil luxe’

Corona houdt vakantie­gan­gers ook deze zomer in eigen land: ‘Veel meer boekingen dan in 2020’

18 januari Door het coronavirus lijkt een zorgeloze vakantie in het buitenland nog ver weg en dus kiezen vakantiegangers nu al eieren voor hun geld. Omdat veel mensen vorig jaar al ervoeren hoe mooi een reisje in eigen land kan zijn is het drukker bij campings en vakantieparken. ,,We zitten op een plus van 20 procent ten opzichte van januari vorig jaar.’’