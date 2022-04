Het wordt weer dringen en lang wachten op Schiphol, te beginnen in de meivakantie

Vakbond FNV wil het aantal vakantievluchten de komende maanden verminderen. Volgens de bond dreigt anders opnieuw chaos op de luchthaven, net als vorig jaar zomer. Bij de versoepeling van de coronavliegregels ontstonden toen op een aantal momenten lange wachtrijen op Schiphol en bleven bij een dozijn vluchten koffers achter omdat er te weinig grondpersoneel aanwezig was.

Dat zal dit jaar niet anders zijn, zegt bondsbestuurder Joost van Doesburg. ,,Schiphol voorspelt op sommige momenten meer reizigers dan in 2019. Wij vragen ons af waar de medewerkers vandaan komen om al die passagiers af te handelen, te beveiligen en hun koffers te laden.”

Schiphol bevestigt dat er in vakantieweken op de drukste momenten – vooral in de vroege ochtend als veel vakantievluchten tegelijkertijd vertrekken – meer oponthoud zal ontstaan dan gebruikelijk. ,,Op piekmomenten in de vakantieperiode zullen mensen langer moeten wachten,” waarschuwt een woordvoerder van de luchthaven. “Het totaal aantal passagiers komt nog niet uit op de cijfers van 2019, maar in de pieken gaan we daar echt wel overheen.”

Ziekteverzuim

Door de enorme vraag naar personeel en het relatief hoge coronaziekteverzuim hebben luchthaven, beveiligers, afhandelaars en luchtvaartmaatschappijen onvoldoende personeel om piekdrukte op te vangen. ,,We zitten bovendien met de herstart van het vliegverkeer na corona. In de afgelopen twee jaar hebben mensen die op Schiphol werkten, een andere baan gezocht, al dan niet gedwongen. Niet iedereen wil nu terug naar de luchtvaart.”

Of ook elders op de luchthaven problemen ontstaan door personeelstekorten, kan het luchthavenbedrijf nog niet zeggen. ,,We zijn nog bezig ons voor te bereiden. We doen er alles aan om er voor te zorgen dat iedereen aan boord komt met zijn koffer.”

Binnenkort start het luchthavenbedrijf, dat ook de vliegvelden van Eindhoven en Rotterdam exploiteert, een reclamecampagne die reizigers waarschuwt voor oponthoud. Zowel op de website als in de app van de luchthaven worden actuele wachttijden aangegeven.

FNV roept luchthaven en vliegmaatschappijen nu op het aantal vluchten af te stemmen op het nu beschikbare personeel. Dat zal betekenen dat er vakantievluchten moeten uitvallen. “Met het huidige aantal werknemers op de platforms en in de terminals kan op dit moment het beoogd aantal vluchten, zeker in de zomer, niet worden afgehandeld,” zegt Van Doesburg.

Werkdruk

Uit een steekproef onder haar leden blijkt volgens FNV dat de werkdruk op Schiphol nog steeds veel te hoog is. ,,Vorig jaar heeft de arbeidsinspectie onderzoek gedaan bij twaalf bedrijven in afhandeling en beveiliging die op Schiphol actief zijn. Met uitzondering van KLM is bij iedereen de Arbeidstijdenwet overtreden. Het maximum aantal werkuren per week en dienst wordt overschreden, rusttijden worden te slecht geregistreerd en diensten onvoldoende op elkaar afgestemd.”

Van Doesburg verwacht geen tijdige verbetering. ,,Op dit moment kampt de luchtvaart met een imagoprobleem. Nu er voldoende vacatures elders zijn, willen mensen niet meer op een vliegveld werken. Vooral als het zwaar fysiek werk is met lage beloning. Het werk moet zo aantrekkelijk mogelijk worden door mensen vaste contracten te bieden, goed op de uren te letten en een fatsoenlijke beloning te geven.”

Schiphol spreekt tegen dat mensen niet op de luchthaven zouden willen werken vanwege slechte arbeidsomstandigheden. Afgelopen zaterdag kwamen 450 belangstellenden af op een grote banenmarkt waar Schiphol met nog 23 bedrijven vacatures aanboden. In sommige gevallen lagen de contracten al klaar. ,,Het is positief dat ze een banenmarkt organiseren,” zegt Van Doesburg, ,,maar te laat. De mensen die daar worden aangenomen, zijn nog niet operationeel voor de meivakantie.”