‘Historische doorbraak’ op klimaattop maar ook veel teleurstelling

Aanvankelijk waren zowel de EU als de VS tegen zo'n speciaal fonds, omdat zij vreesden voor een open einde regeling. Afgelopen vrijdag zei EU-klimaatbaas Timmermans dat de EU onder voorwaarden toch akkoord zou gaan. Namelijk als er ook afspraken zouden komen over extra inspanningen om de verdere opwarming van de aarde te beperken, als het fonds alleen voor de meest kwetsbare landen zou zijn, en als het een brede basis zou hebben. Met dat laatste bedoelde hij dat een land als China ook zou meebetalen. Zaterdag ging ook de VS om.



Aan de voorwaarde voor extra inspanningen is niet voldaan. In een toespraak vanmorgen verborg Timmermans zijn teleurstelling daarover niet. ,,We zijn tekortgeschoten", hield hij de aanwezige landen voor. Waarom is de EU dan toch akkoord gegaan? ,,We staan ​​dus voor een moreel dilemma. Omdat deze deal niet genoeg is. Maar lopen we weg en blokkeren we daarmee een fonds waar kwetsbare landen al tientallen jaren zo hard voor hebben gevochten? En de kans die het ons geeft voor een gesprek over uitgebreide financieringsbronnen om zeep helpen? En om de kloof te overbruggen tussen mensen in nood en degenen die in staat zijn om bij te dragen aan hun behoeften, op basis van hun huidige potentieel? Nee. Dat zou een grote vergissing en een enorm gemiste kans zijn geweest.”