Hittegolf en herfstcollectie gaan slecht samen, winkeliers passen zich aan

Goed nieuws voor winkeliers dus, want de overgang naar een nieuw seizoen met andere temperaturen gaat een stuk geleidelijker. Om op onverwachte uitschieters zoals een hittegolf in te spelen, maken winkeliers bovendien afspraken met hun leveranciers. ,,Als winkel kun je bij goede afspraken tijdens een superzomer zeggen: lever die collectie maar in week veertig in plaats van 38", legt Te Grotenhuis uit.



Dergelijke deals zijn niet alleen weggelegd voor grote spelers. ,,Ook kleine winkeliers kunnen profiteren van dit soort afspraken, door gezamenlijk meer in te kopen. Zo kunnen winkels het model van Zara, dat zelf de hele keten in eigen hand heeft, een beetje nabootsen. Want daar zijn de meesten toch wel erg jaloers op."



Of het ook mogelijk is om orders eerder binnen te krijgen dan gepland, weet Te Grotenhuis niet zeker. ,,Je hebt natuurlijk te maken met logistiek; je kunt niet een boot vanuit Azië op turbostand hierheen laten varen. En het hangt er vanaf of de kleding al in een container klaarligt. Fabrieken hebben hun planning ook, dus ze kunnen niet zomaar met productie schuiven."



Toch betekent dat niet dat het proces niet versneld kan worden. ,,Kleinere bestellingen kunnen eventueel wel last minute worden gedaan, en dan dichterbij, bijvoorbeeld in Portugal." Dit verschilt volgens de retailwoordvoerder wel per merk, leverancier en fabriek.