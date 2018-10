Hoe Dirk Scheringa zich verslikte in zijn grote crypto-avontuur

Ex-bankier Dirk Scheringa wilde met cryptomunten zijn grote rentree in het zakenleven maken. Hij geloofde in het verhaal van een paar jonge Haagse ondernemers, net als honderden of misschien wel duizenden naïeve investeerders. De gedroomde revanche werd een grandioos fiasco. Hoe kon het zo ver komen? Een reconstructie.