Hoe duurzaam is een e-bike? ‘Niemand vertelde ons dat ze maar tien jaar meegaan’

Zoveel boetes zijn er in jouw woonplaats uitgedeeld voor appen achter het stuur

7:15 Het aantal boetes voor telefoongebruik achter het stuur is flink toegenomen. Vorig jaar werden er vanwege dit type overtreding ruim 40 procent meer bekeuringen uitgedeeld dan het jaar ervoor. In twee jaar tijd is er zelfs sprake van meer dan een verdubbeling.