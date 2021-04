Hoe er meer windmolens op de Noordzee gebouwd worden zonder de natuur in de weg te zitten

video Boeren in de Noordzee, kan dat wel?

5 maart Een spectaculair plan van Land- en Tuinbouworganisatie LTO Nederland: leg een eiland aan in de Noordzee, zodat er meer ruimte beschikbaar komt om te boeren. Hoe realistisch is dat? We vragen het Bas Jonkman, hoogleraar Waterbouw aan de TU Delft.