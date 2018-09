Hoe koop je als starter een huis?

Alle postbezor­gers krijgen elektri­sche fiets om meer en verder te kunnen bezorgen

7:21 PostNL wil voor alle 18.000 postbezorgers elektrische fietsen gaan aanschaffen. Zo kunnen zij in de toekomst grotere rondes rijden. In stedelijke gebieden met veel post gaat het om elektrische bakfietsen, in rustigere regio’s om gewone stekkerrijwielen.