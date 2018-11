Hoe leer je via zakgeld iets aan je kinderen over geld?

Een paar maanden geleden werd mijn oudste dochter 6 jaar en sindsdien krijgt ze zakgeld. U mag best weten dat ik daar met mijn lief een tijdje over heb gepiekerd. Niet eens over het bedrag of over de frequentie. Dat vonden we simpel: ze krijgt een euro per week, echt geld dat ze kan vasthouden en in een spaarpot kan doen.



Wat ik er lastig aan vond, is dat ik haar via haar zakgeld iets wilde leren over geld. Hoe werkt dat? Hoe kun je ontspannen omgaan met geld en er geen stress door krijgen? Ik heb dat zelf nooit geleerd. Het heeft me veel gestruikel gekost voordat ik het een beetje snapte. En ik ben duidelijk niet de enige. Stress om geld. Geen financieel overzicht. Te weinig op de rekening. Het ‘financiële IQ’ van veel mensen is laag en dat betekent bijna altijd gedoe.