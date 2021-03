Hoe Leiden in vaccin-hotspot veranderde: vandaag viert vlaggenschip Janssen (hopelijk) feest

Fauci over Leids vaccin: zou het zeker nemen

28 februari Anthony Fauci heeft geen enkele twijfel over de effectiviteit van het coronavaccin dat is ontwikkeld door het Leidse farmaceutische bedrijf Janssen, eigendom van Johnson & Johnson. De Amerikaanse autoriteit op het gebied van infectieziekten raadde zijn landgenoten het middel, het derde dat is toegelaten in de VS, aan op tv bij NBC en absoluut niet te wachten.