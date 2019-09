Hoe nu verder na Hudson's Bay? ‘Spookpanden voorkomen’

Klaar voor de herfst, luidt de slogan in de etalages van Hudson’s Bay. Maar achter de schermen blijkt het Canadese moederbedrijf de aftocht te blazen. Het overkoepelende Hudson’s Bay Company wil de 15 Nederlandse filialen eind van dit jaar sluiten en bereidt een collectief ontslag van de 1424 medewerkers voor, blijkt uit documenten die zaterdag via het Financieele Dagblad uitlekten. Vakbonden CNV en De Unie bevestigen de ontslagplannen.

Hudson’s Bay reageerde het afgelopen weekeinde paniekerig op het uitgelekte nieuws. Het bedrijf voert nog gesprekken met aandeelhouders, aldus directeur Merchandise and Marketing Jacco van der Steen tegen deze krant. ,,Verder mag ik niets zeggen.”

Erin gedonderd

Quote De oude trouwe V&D-bezoekers voelden zich niet thuis in de winkels Parker Brady Het is een financiële strop voor het bedrijf dat in mei 2016 met veel bombarie aankondigde de Nederlandse markt te veroveren. Hudson’s Bay sprong in het gat dat het faillissement van V&D achterliet en opende 10 winkels in zes weken tijd. Later volgden nog vijf vestigingen. ,,Zoveel warenhuizen tegelijk, dat was zelfs wereldwijd ongekend”, zegt retaildeskundige Rupert Parker Brady. ,,Maar het bleek een onverstandige zet. Het enige dat af was, waren de winkels. De rest is er snel in gedonderd.”



De winkelformule van Hudson’s Bay sloeg vanaf het begin niet aan bij de Nederlanders. Het bedrijf richtte zich op een veel jonger en minder koopkrachtig publiek dan de V&D-bezoeker. Toch waren de prijzen hoog. ,,Ze richtten zich op de millennial, maar verkochten merken zoals Tommy Hilfiger en Calvin Klein, die je ook op andere plekken kunt krijgen. En vaak een stuk goedkoper ook”, aldus Parker Brady. ,,De oude trouwe V&D-bezoekers voelden zich niet thuis in de winkels. Die vonden het een veel te dure tent. Het was te snel, te slecht en met te veel bravoure.”

Tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm Slechtlopende formule: op de glimmende vloeren van Hudson's Bay staan meer paspoppen dan klanten. © ad

Bovendien miste het bedrijf een goede online strategie, zegt retailexpert Cor Molenaar. ,,Hudson’s Bay heeft het afgelegd tegen Bol.com en Zalando. Nederland heeft een goed ontwikkelde internetmarkt. Dat was al duidelijk toen V&D omviel. Mensen stapten over naar Bol.com en dat is ze goed bevallen. Hudson’s Bay dacht ten onrechte dat toen de V&D wegviel, er een gat was in het middensegment. Maar dat gat bestond helemaal niet meer.”



De warenhuisketen, die vorig jaar 80 miljoen euro verlies draaide in Nederland, sleutelde nog wanhopig aan de winkelformule. Er kwamen goedkopere merken en horecaformules op de begane grond, maar het publiek had de winkel al links laten liggen. Vanwege de bar slechte resultaten vroeg de keten het afgelopen voorjaar om huurverlaging. ,,Een duidelijk signaal dat er iets goed mis was”, zegt Jeroen Lokerse, CEO van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield, die verschillende gebouweigenaren adviseert.

Quote Niemand zit te wachten op honderd meter dichtge­plak­te etelage­ruit in het centrum Jeroen Lokerse, CEO Cushman & Wakefield

Die vastgoedeigenaren, veelal pensioenfondsen zoals ASR, bereiden zich voor op zware onderhandelingen met Hudson’s Bay Company. Ze hebben miljoenen euro’s gestoken in het vernieuwen van hun panden en kregen in ruil voor die investeringen langlopende huurcontracten, waarbij het moederbedrijf tien jaar garant staat. Het is nu de vraag of Hudson’s Bay zich aan die afspraken houdt, of dat er rechtszaken in Canada gevoerd moeten worden.

Het gemeenschappelijke belang is dat er snel nieuwe huurders in de panden komen, zegt Lokerse. ,,Niemand zit te wachten op 100 meter dichtgeplakte etelageruit in het centrum. Het is dus in het belang van omliggende winkeliers, vastgoedeigenaren en ook de gemeenten om snel nieuwe formules te vinden.”

‘V&D 2.0'

Lokerse denkt dat alleen een internationale keten de immense winkelpanden zou kunnen vullen. Dient die zich niet aan, dan moeten de panden gesplitst worden. ,,Over de begane grond en eerste etage maak ik me weinig zorgen”, zegt Lokerse. ,,Die kunnen wel weer gevuld worden, met name door fashionwinkels. De andere etages zijn een ander verhaal. Daar moet je misschien denken aan kantoorruimte of hotelkamers. Het is van belang dat gemeenten flexibel zijn in de bestemming van die panden.”