Hoe Swapfiets uitgegroeide tot internationaal bedrijf met 1200 medewerkers

ondernemenEen groepje vrienden bedacht een simpel maar slim concept: fietsenverhuur op abonnementsbasis ofwel de Swapfiets. In vier jaar tijd groeide het uit tot een groot bedrijf met meer dan 1200 werknemers in vier landen. Hoe is het de oprichters gelukt? ,,Als je stil blijft staan, weet je zeker dat je wordt ingehaald.”

Richard Burger (26) is een van de oprichters. Zijn wens is dat al zijn werknemers de vrijheid voelen om met nieuwe ideeën te komen, te innoveren en niet bang zijn om fouten te maken. Dit zijn de fundamenten van zijn eigen bedrijf. Zo vertelt de jonge ondernemer in een interview met De Ondernemer: ,,In het begin hebben wij het idee aan al onze vrienden voorgelegd, waarop zij allemaal kritische vragen stelden.”

Op een bepaald moment hadden ze alle antwoorden op vragen gevonden en was er maar één conclusie over: het was tijd om het te gaan doen. Ze kochten dertig fietsen op Marktplaats, zetten een Facebookpagina op en ontwikkelden een website. Letterlijk vanuit de collegebanken ging de site live.

,,We dachten dat er niemand op af zou komen, maar er kwamen al snel aanmeldingen binnen”, vertelt de oprichter trots. Echter, er was één probleem: de fietsen waren nog niet klaar. ,,We zijn meteen naar de loods gegaan en hebben de fietsen rijklaar gemaakt. Vervolgens hebben we deze zelf naar de klant gebracht met een snel opgesteld contractje in de hand. De eerste dertig fietsen waren binnen twee weken weg.”

Groeien

De abonnees van Swapfiets hebben voor een vast bedrag per maand een fiets die vervangen wordt bij pech en diefstal. De bedenkers hadden al snel in de gaten dat Swapfiets eigenlijk alleen een succes kon worden als het snel zou groeien. Een ander probleem doemde op: om te groeien is tijd en geld nodig, en dat was precies wat de jonge initiatiefnemers niet hadden. Burgers: ,,Natuurlijk denk je van tevoren overal over na, maar zodra je de echte wereld in gaat met betalende klanten, loop je tegen dingen aan waar je geen rekening mee hebt gehouden.”

Ze moesten meer áán het bedrijf werken, dan ín het bedrijf. De oplossing voor dit probleem vonden ze dicht bij huis. Ze vroegen vrienden of zij wilden helpen met het rijklaar maken van de fietsen en het swappen, zodat zij zich konden richten op het opbouwen van het bedrijf. ,,We gingen nadenken over hoe we dit op schaal konden doen. We hebben pitches gehouden, met banken overlegd en investeringen binnengehaald. In die tijd hebben we echt de pilaren van dit bedrijf neergezet.”

Hun bedrijfsfilosofie: stel onmogelijke doelen. De gedachtegang is: als je realistische doelen stelt, dan ga je achteroverleunen. ,,We hebben nu bijvoorbeeld 75.000 klanten, maar ons doel is 100.000 klanten voor het einde van het jaar. Dat wordt nog best een uitdaging. En volgend jaar willen we nog drie keer zo groot worden. Je moet dan niet denken dat het niet gaat lukken en direct je doelen bijstellen. Je moet creatieve dingen bedenken om het wél te halen en geen smoesjes verzinnen waarom het niet lukt. Think big, make it epic.”

Dat lijkt aardig te lukken: volgende maand bestaat het bedrijf vier jaar. Swapfiets telt inmiddels 75.000 klanten, in dertig steden in vier verschillende landen met 1200 medewerkers. ,,Het is een enorme verantwoordelijkheid en een challenge, maar dit is mijn eerste echte job, dus ik weet niet beter. Natuurlijk weet je dat dit in de echte wereld heel bijzonder is, maar dat moet je wel elke dag tegen jezelf blijven vertellen. Je bent nooit uitgeleerd en je moet blijven groeien, want anders groeit het bedrijf sneller dan jij doet. Je moet zeker niet naast je schoenen gaan lopen en denken dat je de waarheid in pacht hebt”, aldus de 26-jarige ondernemer.



Mensen

Terugkomend op de lessen die Burger heeft geleerd, zegt hij: ,,Ik ben niet bang om fouten te maken. Je ziet dat mensen geen nieuwe dingen durven te proberen, omdat ze bang zijn een tik op hun vingers te krijgen. Dan zeg ik: ‘We proberen iets nieuws en als het niet goed uitpakt, hebben we er in ieder geval iets van geleerd. Volgende keer beter. Ik laat zien dat ik ook fouten maak, maar laat ook zien hoe ik deze herstel. Dit inspireert mensen om zelf dingen op te pakken. Dan trekken we met zijn allen de kar en gaan we met z’n allen een stukje harder.”