Hoe Woerden met succes strijdt tegen winkelleegstand: ‘Je hebt hier alles’

Woensdag, marktdag. De kaasboer doet goede zaken, een paar meter verderop wordt bij de viskraam volop kibbeling gebakken. De kramen staan opgesteld in het historische centrum van de vestingstad, volgens Gerard Kremers de beste plek voor een weekmarkt. ,,In het stadshart komt alles samen, de mensen kunnen hier boodschappen doen, winkelen en daarna een lekker broodje eten. Alle ondernemers profiteren hiervan’’, aldus Kremers die zich zeven jaar geleden opwierp als bemiddelaar tussen ondernemers, pandeigenaren en gemeente. Op zijn visitekaartje staat ‘intermediair retail vastgoed binnenstad Woerden’. ,,Een hele mond vol. Eigenlijk ben ik een soort stadmakelaar.’’ Sinds Kremers in 2012 in samenwerking met de gemeente, Woerden Marketing en de plaatselijke winkeliersvereniging aan de slag is gegaan om ondernemers naar het stadje in het Groene Hart te trekken, is de winkelleegstand gehalveerd. ,,Zeven jaar geleden stond 12 procent leeg, nu 6 procent. En we hebben goede moed dat het percentage verder daalt. Komende week gaan er weer een paar winkels open.’’