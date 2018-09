Hoekstra wil opheldering over 'buitengewoon ernstige' ING-zaak

,,Dit raakt opnieuw aan het vertrouwen in de financiële sector. Ik zal het dossier zorgvuldig bestuderen en wil op korte termijn in gesprek met de toezichthouder en zal de raad van commissarissen van ING om uitleg vragen'', laat de bewindsman weten.



De bank liet vanmorgen weten akkoord te gaan met een boete van 675 miljoen euro en een terugbetaling van 100 miljoen euro aan de overheid. ING is bij het bestrijden van witwassen op 'onacceptabele' wijze tekortgeschoten, zei topman Ralph Hamers in een toelichting op de boete. De bank werkt aan verbeteringen in de bestrijding van financiële criminaliteit en daarbij is 'blijvende focus' noodzakelijk, aldus Hamers.



,,Het is geen goede dag voor ING. Het OM heeft tekortkomingen geconstateerd en daar doen we niets aan af'', zei Hamers. ,,De inzet is heel simpel. Van ING mag worden verwacht dat we er alles aan doen om witwassen te voorkomen.''



ING had eerder al gemeld dat boetes, straffen en andere uitkomsten van het onderzoek naar betrokkenheid bij corruptie, witwassen en het eigen cliëntacceptatiebeleid 'aanzienlijk' konden zijn. De directie maakte in het jaarverslag over 2016 voor het eerst bekend dat het onderwerp was van strafrechtelijk onderzoek.