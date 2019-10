Hoeveel abonnementen heb jij? Zo zeg je ze op

Zuckerberg probeert sceptische Amerikaan­se politici overtuigd te krijgen van cryptomunt

20:54 Facebook-baas Mark Zuckerberg heeft vandaag in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de nodige moeite om politici achter zijn plannen voor cryptomunt libra te krijgen. De criticasters vroegen zich met name af of Facebook wel het juiste bedrijf was om een dergelijk project op te zetten, in het licht van de vele privacyvraagstukken die de techreus nog niet allemaal heeft weten op te lossen.