Hof: Sunweb hoeft Corendon niet over te nemen

Video Bemanning ‘blokkeer­schip’ Ever Given krijgt in Rotterdam mutsen en chocola

29 juli Ze zwaaiden en soms was er een brul te horen. Hoe het met de bemanning gaat, nu het blokkeerschip Ever Given waar zij al maanden op vastzitten éindelijk is aangekomen in de Rotterdamse haven? Dat blijft gissen, want ze mogen niet van boord en niemand komt bij ze in de buurt. Maar ze krijgen wél cadeautjes vandaag.