Hoge pieken, diepe dalen: woelig jaar voor de cryptomunt

Het is het begin van de financiële crisis in 2008, een week nadat de bank Lehman Brothers failliet is gegaan. De mysterieuze Satoshi Nakamoto stuurt een e-mail rond met het idee voor een nieuw betaalmiddel: de bitcoin. Het is een munt die zonder tussenkomst van een bank kan worden verhandeld. Alles ligt vast in de blockchain, waarbij een netwerk van gebruikers controleert of een munt niet dubbel wordt uitgegeven.