Hogere omzet auto- en motorbranche

Brandstofoorlog overgewaaid naar België, eerste tankstations zonder diesel

22 november In België voelen ze nu ook de gevolgen van de acties tegen hogere brandstofprijzen. Zo kunnen klanten van Shell in Tongeren geen diesel meer tanken in twee tankstations. En ook Total bevestigt dat er in een aantal tankstations een bevoorradingstekort is.