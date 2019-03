Honderdduizenden huurders in aanmerking voor huurverlaging of -bevriezing

interactieve kaart Koopwoning het goedkoopst in Delfzijl, het duurst in Blaricum - check hier jouw gemeente

24 maart Het prijsverschil tussen een koopwoning in de goedkoopste en de duurste gemeente is vorig jaar opgelopen tot liefst ruim 7 ton. Nooit eerder was dat verschil zo groot, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau en het Kadaster.