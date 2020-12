Honderden pakketpunten vanaf maandag alsnog dicht

Dat bevestigt een woordvoerder van Audax na berichtgeving van de NOS. De winkels mogen weliswaar openblijven tijdens de lockdown, maar mogen geen ‘niet-essentiële’ producten verkopen. ,,Klanten komen bij ons binnen voor een postzegels, maar mogen vervolgens niet de ansichtkaart kopen die ernaast ligt”, legt de woordvoerder uit. ,,Dat leidt tot vervelende situaties in de winkels. Er is frustratie bij de klant en het is ook vervelend voor de medewerker die het moet uitleggen. Er zijn al ongewenste woordenwisselingen geweest en dat is voor niemand fijn.”

Bovendien wegen de kosten die de winkels maken niet op tegen de opbrengsten, zelfs nadat PostNL pakketpunten vanaf deze week een extra vergoeding gaf om open te blijven. ,,Het is met pijn in ons hart, maar het lukt ons niet.”

Honderden zaken

Bij Audax gaat het om 50 eigen zaken en 350 winkels van franchisenemers, die hun eigen afweging maken. ,,Maar we weten dat een groot deel ook zal sluiten.” Primera zegt dat de meeste van de in totaal 520 winkels dichtgaan.

Audax overlegt met PostNL om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor pakketjes die bij de winkels zijn bezorgd. ,,We willen niet dat die tussen wal en schip raken”, zegt de woordvoerder.

PostNL heeft ‘begrip voor het standpunt’ van de ketens. ,,Wij proberen het zo aantrekkelijk mogelijk te houden om open te blijven, maar iedere winkelier maakt zijn eigen afweging”, zegt woordvoerster Tahira Limon. In totaal beschikt PostNL over zo’n 3750 pakketpunten, waarvan op dit moment tussen de 80 en 90 procent open is. Vanaf maandag zijn dat er dus honderden minder. ,,We weten nog niet precies wat de impact zal zijn voor ons, maar het wordt moeilijker om pakketen te versturen of te bezorgen via de punten, dat is evident.”

Er worden momenteel ruim 1,5 miljoen pakketen per dag bezorgd door PostNL. ,,,Het grootste deel is bezorging aan huis. Daar koos voor de pandemie al 85 procent voor en dat percentage is alleen maar gestegen. We werken op maximale capaciteit om alles zo goed mogelijk af te handelen.”

