Hoogleraar: ‘Huidige maatregelen zijn economisch extreem schadelijk’

Kwart winkels in gevaar: ‘Wie gaat die winterjas­sen nog kopen?’

9 januari Januari is traditioneel uitverkoopmaand in de kleding- en schoenenwinkels, maar zonder klanten in de winkels dreigen de voorraden dit jaar een - fatale - strop te worden. Een uitverkoop met ongekende kortingen staat op stapel om te redden wat er valt te redden. ‘In het slechtste geval gaat een kwart van de winkels failliet.’