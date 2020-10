Horeca woest: als dit doorgaat, dient kabinet de genadeslag toe

Voor het gros van de horecaondernemers heeft het geen zin meer om open te blijven als er deze week nog strengere maatregelen komen. Dat zegt Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, tegen deze nieuwssite. ,,Als het kabinet morgen met nog strengere maatregelen komt, is dat de genadeslag voor veel kroegen en restaurants. Er is onwijs veel verdriet in de branche.”

Vanavond en morgen wordt nog koortsachtig overleg gevoerd over de nieuwe coronamaatregelen. Als de besmettingscijfers de komende uren niet fors teruglopen, is de kans groot dat de horeca in ieder geval twee weken op slot moet. Een rampzalig scenario, aldus Willemsen. ,,Iedere beperking die we bovenop de huidige maatregelen krijgen, is feitelijk al een lockdown. Het heeft straks helemaal geen zin meer om open te zijn”, verzucht hij.

Ongeloof en frustratie

Binnen de horecabranche is veel ongeloof en frustratie. Ze vinden dat het kabinet ‘een blinde vlek heeft voor restaurants en kroegen’. ,,Teleurstellend, want het probleem zit niet in de horeca. Het kabinet ziet al maanden dat het verder dichtgooien van de horeca helemaal geen invloed heeft op de cijfers. Er verschijnen steeds meer onderzoeken die wijzen op uitbraken in de thuissituatie, en onder migranten. Het lijkt wel alsof het kabinet het allemaal niet meer weet, en onzorgvuldig een zondebok uitkiest. Dat is heel spijtig, en voor veel ondernemers straks de nekslag.”

Juist in onzekere tijden als deze hebben mensen behoefte aan sociaal contact, benadrukt Willemsen. Hij vindt dat de horeca daarom juist een onderdeel van de oplossing moet zijn, als veilig alternatief voor huisfeestjes en illegale bijeenkomsten. ,,In de horeca kunnen mensen dankzij de strenge protocollen toch op een veilige manier samenkomen.”

Moedeloos

Volgens Willemsen is het aantal aantoonbare besmettingen in de horeca bovendien relatief laag. ,,We hebben laatst een mooi plan ingediend bij het kabinet over hoe wij met z’n allen denken deze crisis veilig en verantwoordelijk door te komen. Daar is naar gekeken, maar niks mee gedaan. Het is om moedeloos van te worden.”

Afgelopen weekend diende KHN samen met branchevereniging MKB-Nederland een plan in bij Economische Zaken. Dat stelt alternatieve, slimme maatregelen voor, zoals een horecabedrijf beoordelen op de functie en de activiteit, zoals eten en drinken, vergaderen of slapen.

Ook willen de brancheverenigingen een coronamaatregelen-tool waar ondernemers specificaties van hun bedrijf kunnen invullen. Denk aan het aantal vierkante meters, de regio en hoe de ventilatie geregeld is, maar ook hoe er met mondkapje om wordt gegaan en of er kuchschermen zijn. ,,Minister Wiebes was enthousiast, staatssecretaris Mona Keijzer ook”, zegt Willemsen. ,,Helaas moeten wij maatregelen weer via de pers vernemen.”

Dans ontspringt

Volgens Willemsen worden op dit moment bijna alle horecagelegenheden keihard geraakt. ,,Er is geen sector binnen de branche die de dans ontspringt. Ja, dat ene koffietentje dat alleen overdag open mag draait misschien nog wel aardig, maar ook dat zal niet lang meer duren. Iedereen zal de stad straks gaan mijden.”

Maatregelen

Of de horeca helemaal dicht moet of de openingstijden worden beperkt, is nog onderwerp van discussie. Het kabinet neemt morgen extra coronamaatregelen om het aantal bewegingen en contacten tussen mensen verder omlaag te krijgen. Zo worden mogelijk ook contactsporten van amateurs in teamverband boven de 18 jaar tijdelijk niet meer toegestaan.

Ook bestaat de kans dat het reizen met het openbaar vervoer verder wordt ontmoedigd. Mensen zouden alleen noodzakelijke reizen mogen maken. Rutte had vrijdag al gezegd dat het doel voornamelijk is om mensen elkaar minder te laten treffen. Als er minder contacten zijn, is de kans op verspreiding van het coronavirus ook minder groot. De afgelopen weken loopt het aantal besmettingen fors op.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Hollandse Hoogte / ANP

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.