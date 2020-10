Horecatycoon over nieuw steunpakket: ‘Liever oplossing dan weer een lapmiddel’

Grootste kroegbaas van Nederland: 'Mark Rutte stond glashard te liegen'

27 augustus Het kabinet werkt aan een derde coronasteunpakket voor het bedrijfsleven, maar warm wordt Laurens Meyer er niet van. De grootste kroegbaas van Nederland is zijn vertrouwen in de ploeg van premier Rutte helemaal kwijt. ,,Mijn bedrijf wordt naar de klote geholpen. Er is een aaneenschakeling van valse beloftes en beweringen van onze ministers.”