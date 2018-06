'Huis kopen? Eerst verplicht bouwkundig keuren'

Ook Vereniging Eigen Huis voelt weinig voor het plan en al helemaal niet bij nieuwbouw. Die drijft de financieringskosten voor de koper alleen maar op. ,,Een bouwkundige keuring is absoluut aan te raden bij oudere woningen, verschillende banken verplichten het dan ook", stelt woordvoerder Hans André de la Porte.



Tegelijk kent een dergelijke keuring flinke beperkingen, meent Eigen Huis. ,,Het is een visuele inspectie door een deskundige, die let op alle signalen van eventuele problemen. Bij een bouwtechnische keuring mag de vloer niet worden opengebroken om te zien of balken zijn aangetast door jarenlange lekkage."



Bij nieuwbouw is er geen sprake van fundamentele gebreken. ,,Ja, er zijn vaak cosmetische fouten bij de oplevering, neem een gebroken tegel of krassen. Ook meer ernstige fouten komen soms voor, zoals een kozijn dat verkeerd is ingehangen zodat water aan de binnenkant van de ruit loopt. Maar dat is een kwestie van garantie. Het gaat erom dat de koper krijgt wat hem is beloofd."