Huishoudens zijn meer kwijt aan vaste lasten

Zo is iemand met een modaal inkomen en een huurhuis met gemiddelde huur ruim 55 procent van zijn netto-inkomen kwijt aan vaste lasten. Oftewel: zo iemand houdt gemiddeld 875 euro per maand over voor voeding, kleding, onderhoud en andere uitgaven. Mensen die op bijstandsniveau zitten, zijn ook iets meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan vaste uitgaven.

Zorgwekkend

Idealiter is een huishouden niet meer dan de helft kwijt zijn aan vaste lasten. De hogere uitgavenpost is zorgwekkend, aldus het Nibud. Dit verklaart waarom zoveel huishoudens achterlopen met het betalen van de rekeningen van zorgverzekeraar, energiebedrijf en huur of hypotheek. Vorig jaar signaleerde het Nibud al dat het percentage huishoudens dat de huur of hypotheek niet altijd op tijd kan betalen fors is gestegen met 7 procent, van 12 procent in 2012 naar 19 procent in 2018. Voor die verdubbeling had het Nibud destijds geen verklaring.