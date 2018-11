Huizenkopers kunnen volgend jaar iets meer lenen

Verwarring bij ING-klan­ten over creditcard­af­los­sing

16:35 Bij zeker enkele duizenden ING-klanten is het afgelopen week misgegaan met de aflossing van de creditcardrekening. Bij een deel van de klanten is de aflossing helemaal niet verwerkt, bij een ander deel is de aflossing juist twee keer verwerkt.