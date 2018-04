'Huizenprijzen gaan dit jaar spectaculair stijgen'

Europese Hof: Frankrijk zit goed met vervolging van taxidienst Uber

11:16 Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat Frankrijk leidinggevend personeel van de taxidienst Uber mag vervolgen. Het Franse verbod om niet-professionele chauffeurs zonder vergunning via UberPop taxidiensten te laten verrichten, was toegestaan zonder de Europese Commissie vooraf in te lichten.