Huwelijksreis na dag voorbij na Neckermann-fiasco: ‘We mochten niet naar binnen’

Voor Rob (51) en Vera (55) Verhoeven uit Tilburg zat hun huwelijksreis er al na één dag op vanwege de problemen bij Thomas Cook. ,,We mochten gisteren onze kamer niet meer in als we niet bijbetaalden. Het ging om ongeveer 150 euro per nacht dat we zouden blijven”, zegt Rob. Een reisleider van Neckermann adviseerde hen dat niet te doen. ,,Onder begeleiding van veiligheidsagenten haalden we onze kamer leeg.”

Rob en Vera Verhoeven uit Wateringen bij Tilburg trouwden afgelopen weekend. Daarna ging het paar op huwelijksreis naar Tenerife. Ze hadden via Vakantiediscounter een Neckermann-vakantie geboekt in Hotel Cleopatra, in Playa de las Américas, met vertrek vanuit Schiphol. Net bij hun vertrek, afgelopen zondag, begonnen de perikelen rond het faillissement van Thomas Cook.



,,Toen we zondag aankwamen, liep het al fout”, vertelt Rob aan Het Laatste Nieuws. ,,Ze vertelden in ons hotel dat we mochten blijven als we 1200 euro oplegden. Terwijl we onze vakantie al betaald hadden. Maar ze hadden nog geen geld ontvangen van Thomas Cook. We hebben een reisleider gebeld, die zei dat we naar een ander hotel moesten. Toen ik dat uitlegde aan het hotel, mochten we plots toch blijven. Het komt wel in orde, zeiden ze.”

150 euro per nacht

Een dag later bleek dat niet te kloppen. ,,Plots mochten we onze kamer niet meer in”, vervolgt Rob. ,,We zaten dus vast in de hotellobby. We moesten 150 euro betalen om nog een dag langer te blijven. Daar stonden we dan aan de receptie, zonder onze spullen, en niet wetend wat te doen. Uiteindelijk kregen we iemand van Neckermann aan de lijn. Hij raadde ons aan om niet te betalen.”

De twee mochten onder begeleiding van veiligheidsagenten hun kamer leegmaken. Daarna namen ze voor 30 euro een taxi naar de luchthaven. Daar zaten ze vanmorgen te wachten op hun terugvlucht. ,,Die hebben we zelf geboekt, dat kost ons nog eens 350 euro.”

Declareren

Zij zijn niet de enigen die geconfronteerd worden met extra kosten, ook al hebben zij de vakantie al betaald aan Thomas Cook of Neckermann Reizen. Hoteleigenaren eisen soms tot wel duizenden euro’s van reizigers, omdat zij hun geld nog niet hebben gekregen van de reisorganisatie.

Ook de Baarnse Linda Vermeer (44) en haar zwangere collega Marena Vrijhof (29) zitten in de penarie door het faillissement van Thomas Cook. Toen zij naar hun hotel Puente Real in het Spaanse Torremolinos wilden gaan, werd hen gisteren opeens de toegang ontzegd. Ze moesten eerst de hele reissom betalen, wilden ze hun koffers en andere spullen terugkrijgen.

,,Ik heb geprobeerd D-Reizen te bellen, maar die nemen niet op’’, zegt Vermeer. ,,Mijn verzekering kon niets voor me doen op dit moment, als ik kosten zou maken kan ik proberen die te declareren.”

Volledig scherm De Baarnse Linda Vermeer en Marena Vrijhof © Caspar Huurdeman

Respijt

Uiteindelijk gaf het hotel haar tot vanochtend respijt. ,,Inmiddels mogen we weer op de kamer, maar we moeten morgen voor 11 uur bewijs op de mail hebben van Thomas Cook dat zij de rekening betalen’’, aldus Vermeer gisteren. ,,Krijgen we dat niet, dan staan we op straat of moeten we zelf nogmaals de rekening betalen.”

Het advies van Thomas Cook Nederland is om niet in te gaan op dreigementen van hoteliers om extra bij te betalen. ,,Hotels mogen geen betalingen van gasten eisen of ze uit hun hotelkamer zetten.” Bij de klantenservice van de reisorganisatie zijn hierover al honderden vragen en klachten binnengekomen van vakantiegangers.