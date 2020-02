‘Hypotheekrente duikt voor het eerst onder de 1 procent’

IT’ers nóg schaarser buiten Randstad: Wie wil er ‘helemaal in Ede, Sneek of Heerlen’ werken?

12 februari De tekorten in de IT zijn groot en iedereen wil goede programmeurs binnenhalen. Voor bedrijven buiten de Randstad is dat misschien nóg lastiger. Deze bedrijven moeten alles uit de kast trekken om talenten in Limburg, Gelderland of Friesland te houden.