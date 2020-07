Ierse minister Donohoe wordt voorzitter Eurogroep

Hij volgt de Portugees Mario Centeno per 13 juli op voor een verlengbare termijn van 2,5 jaar. ,,Ik weet zeker dat ik de Eurogroep in goede handen achterlaat”, zei Centeno. Donohoe is de eerste Ierse Eurogroepvoorzitter.

De verkiezing van de relatief jonge Ier, sinds juni 2017 minister van Financiën en lid van de centrumrechtse partij Fine Gael, is verrassend. Calviño leek in eerste instantie de favoriet voor de functie, omdat ze de steun had van de grote landen, inclusief Duitsland en Frankrijk. Maar elk euroland had één stem, waardoor de stem van kleine landen even zwaar telde, wat uiteindelijk in de opmerkelijke uitslag resulteerde.