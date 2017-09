'Laat mij in de waan dat ik mijn boodschappenkar spontaan vul'

En dat is trouwens maar goed ook. Zonder gewoontes zou ons brein overspoeld worden door alle prikkels die we op een dag krijgen. Herhaling is dus een manier om ons brein te ontlasten. Natuurkundige Albert-László Barabási schreef een interessant boek over onze voorspelbaarheid, met dezelfde titel.



In ons gedrag zijn allerlei patronen te herkennen, die voor ieder mens dezelfde zijn. Een mooi voorbeeld is de manier waarop we e-mails versturen. We sturen een aantal mails vlak na elkaar en dan weer een tijd niets. Dit patroon herhaalt zich telkens. Ook in onze aankopen zijn patronen te herkennen.