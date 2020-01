Marjolein: ,,Ik heb drie ondernemingen. Eentje in organisatieadvies, een netwerkorganisatie en een catering- bedrijfje. Die laatste tak heb ik wel teruggeschroefd, je moet keuzes maken. Aan geïnteresseerden die willen dat ik kom cateren geen gebrek.’’



Paul: ,,Jij kookt ook zo lekker.’’



Marjolein: ,,We koken thuis elke dag uitgebreid. Samen. Paul is van de vlees en vis, ik van de bijgerechten. Ik denk dat we voor 300 euro per week boodschappen doen.’’



Paul: ,,De basisingrediënten halen we bij de supermarkt. Kaas, vlees, vis en brood kopen we bij speciaalzaken. We zijn verwend wat eten betreft. Ook toen we bijna geen geld hadden, kozen we voor kwaliteit.’’



Marjolein: ,,Spullen kopen we nauwelijks, meubels mogen tweedehands zijn. We stellen een budget en zoeken net zo lang op Marktplaats tot we hebben wat we willen. Zo kochten we een Chesterfieldbank voor 500 euro. Kleding koop ik wel nieuw, daaraan geef ik ongeveer 150 euro per maand uit. Dat is vooral bestemd voor zakelijke kleding.’’