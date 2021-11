Ik kan me best voorstellen dat Shell zich niet meer welkom voelt in Nederland

De kritiek op het toezicht is ‘deels terecht’, zegt de milieuwaak­hond van de Rotterdam­se haven

Het milieutoezicht ligt onder vuur, maar bijna niemand ligt daar wakker van. Amper ophef in de politiek en nauwelijks bezorgde burgers. Wie zich er wel druk over maakt, is directeur Rosita Thé van de regionale waakhond DCMR Milieudienst Rijnmond. ,,Een deel van de kritiek is terecht. Daar moeten we wat mee.’’

13 november