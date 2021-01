‘Ik ontken niet dat tabaksverslaving bestaat, maar het probleem wordt erg overdreven’

Januari. Opnieuw doen tientallen duizenden Nederlanders een poging om af te komen van de gewoonte die ze haten, maar niet zo goed kunnen laten: het roken. Net als in oktober, dat sinds 2014 als ‘stoptober’ de officiële actiemaand is tegen de rookverslaving, staat het roken weer in een kwaad daglicht. Het moeten vervelende maanden zijn voor Jan Hein Sträter, directeur van de Nederlandse brancheorganisatie van de tabaksindustrie, die zijn ‘aanhang’ ieder jaar wat ziet slinken.