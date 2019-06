Ikea bootst woonkamers uit hitseries na: van The Simpsons tot Friends

Voorlopig zijn de showroom-woonkamers alleen in Ikea-vestigingen in de Verenigde Arabische Emiraten te bewonderen. Volgens het Amerikaanse blad Adweek is het idee dat ze in meerdere Ikea-winkels in het Midden-Oosten worden geshowd.



Of liefhebbers straks in Nederland kunnen plaatsnemen in de woonkamer uit een van de drie series, is niet bekend. Hoewel het maar de vraag is of iemand zijn woonkamer daadwerkelijk wil omtoveren in de stijl van die van The Simpsons, zijn de reacties op sociale media in elk geval overwegend positief: