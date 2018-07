'Ikea-meubels in de toekomst mogelijk te huren of leasen'

Hoe kunt u ervoor zorgen dat ­mensen langer met Ikea-meubels doen?

,,We experimenten met nieuwe technieken. We plaatsen bijvoorbeeld een sensor die een signaal afgeeft als een matras aan vervanging toe is, of als kussens op banken doorzakken. Maar ik verwacht dat dit soort ontwikkelingen zich pas in 2030 naar de consumentenmarkt vertalen.’’



En meubels leasen of huren, is dat wat voor jullie?

,,Ja, ook dat zou weleens realiteit kunnen worden. We willen ermee experimenteren in grote steden als Londen en Tokyo in Japan. Dat zijn steden waar mensen vaak niet lang op één plek wonen, terwijl hun Ikea-meubels er nu nog niet op zijn gebouwd vaak mee te verhuizen.

We verhuren of leasen nog niets, maar we discussiëren wel over de vraag welke meubels in aanmerking komen, hoe zo’n aanbieding eruit moet komen te zien en of het ontwerp dan bijvoorbeeld moet worden aangepast. We zien er zeker een markt in.’’



Er zijn mensen die een Ikea-meubel ombouwen tot een ­ander gebruiksvoorwerp.

,,Ja, dat vinden we geweldig. Het is voor ons geen competitie, dit soort hacks inspireren ons juist. Ook wij kunnen daarvan leren.’’