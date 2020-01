Ikea-reisbeker bevat mogelijk te veel chemicaliën uit India

Malaysia Airlines wil gewraakte 737 MAX voorlopig niet meer hebben

9:34 Malaysia Airlines heeft de bestelling van toestellen van het gewraakte type 737 MAX bij Boeing dit jaar opgeschort. Het is daarmee de eerste maatschappij in Zuidoost-Azië die een dergelijke stap zet, sinds de vliegtuigen om veiligheidsredenen wereldwijd aan de grond worden gehouden. Dit na twee dodelijke crashes in korte tijd.