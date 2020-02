India ontdekt gebied met 3000 ton gouderts

75ste editie ‘Vrouwen gaan met zeven kilo shopbagage weg bij Huishoud­beurs’

21 februari De Huishoudbeurs suf? Daar denken ruim 200.000 bezoekers heel anders over. De naam dekt de lading van het negendaagse evenement al lang niet meer. De 75ste editie van de grootste consumentenbeurs begint morgen. De huidige en voormalige beursmanager aan het woord over het fenomeen door de jaren heen. ,,Na afloop hebben vrouwen gemiddeld 7 kilo shopbagage in hun tas zitten.’’