ING gaat klanten compenseren die te veel rente betaalden

Stilleven van Van Gogh voor 7,9 miljoen euro geveild in Hongkong

9 oktober Op een veiling in Hongkong is een schilderij van Vincent van Gogh voor omgerekend bijna 7,9 miljoen euro van eigenaar gewisseld, meldt veilinghuis Sotheby’s. Het was voor het eerst dat een werk van Van Gogh in Azië werd geveild. De prijs viel een beetje tegen, dat wel.