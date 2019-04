‘ING geïnteresseerd in overname Commerzbank’

Artsen van UWV moeten taken delegeren om achter­stand bij herkeuren in te lopen

15:45 Het UWV loopt achter in het herbeoordelen of mensen recht hebben op een uitkering. Tienduizenden mensen ontvangen nu een uitkering, onduidelijk is of dat terecht is. De oorzaak is dat het UWV te weinig beschikbare artsen heeft. Het UWV belooft beterschap.