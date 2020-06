ING promoveert risicodirecteur tot topman als opvolger Hamers

video Reorganisa­tie bij Wehkamp: banen weg op hoofdkan­toor, distribu­tie­cen­trum dicht

18 juni Online warenhuis Wehkamp concentreert al haar activiteiten in Zwolle en sluit daarom haar tweede distributiecentrum in Maurik. Daarnaast voert het bedrijf een reorganisatie door op het hoofdkantoor in de stad. Dat leidt tot het verlies van ongeveer 30 van de 600 banen op het hoofdkantoor, waarbij gedwongen ontslagen niet uitgesloten zijn.