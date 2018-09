ING treft schikking van honderden miljoenen in zaak witwaspraktijken

Omzet groothan­dels zit in de lift

0:57 Groothandels hebben in het tweede kwartaal van het jaar de omzet zien stijgen. Op jaarbasis was er sprake van ruim vijf procent meer opbrengsten, geholpen door de gestegen olieprijs en flink meer handel in bouwmaterialen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Farmaceuten zetten volgens het statistiekbureau voor het eerst in jaren minder om.