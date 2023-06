Inspirerend: deze bedrijven hebben geen moeite om personeel te vinden en vast te houden

met video Massaclaim tegen de staat in de maak: ‘Gestolen 400 miljard euro terug naar gepensio­neer­den’

De politieke strijd om de honderden miljarden pensioengeld is geluwd, maar de juridische strijd gaat onverminderd door. Tegenstanders van het nieuwe pensioenstelsel vrezen dat gepensioneerden er in het nieuwe stelsel bekaaid afkomen. Ze zetten alles op alles om de schade te beperken; van massaclaim richting de staat tot meerdere rechtszaken. ,,Er is zeker 400 miljard euro van de gepensioneerden gestolen.’’