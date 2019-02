Intertoys-cadeaubonnen massaal ingeleverd

Ondanks de extreme drukte en heisa in Intertoys-vestigingen is het merendeel van de consumenten erin geslaagd zijn cadeaubonnen te verzilveren. Dat zegt een woordvoerder van de failliete speelgoedwinkelketen. Vorige week meldde het bedrijf dat vele tienduizenden bonnen nog niet waren ingeleverd, goed voor zo'n 1 miljoen euro.

,,Het merendeel van de bonnen is inmiddels ingeleverd’’, reageert de Intertoys-woordvoerder. Hoeveel bonnen precies zijn ingeleverd en wat de waarde daarvan is, wil de zegsman niet kwijt. ,,Precieze cijfers heb ik niet.” Afgelopen donderdag ging de stekker uit Intertoys, waarop de keten bekendmaakte dat cadeaubonnen nog tot en met zondag in te leveren waren.

Bij een faillissement verliezen bonnen in principe direct hun waarde; dat de bonnen alsnog konden worden ingeruild, was een geste naar de klanten. Klanten maakten de afgelopen dagen gretig gebruik van die mogelijkheid. Dat leverde chaotische taferelen in de winkels. Niet alleen door de massale toestroom, maar ook doordat de winkels werden geplaagd door een technische storing, waardoor klanten in sommige gevallen tien tot vijftien minuten moesten wachten op de afhandeling.

In verschillende vestigingen liep het zo uit de hand dat beveiligers moesten worden ingeschakeld toen medewerkers werden belaagd, uitgescholden en bespuugd. In Amstelveen ging om veiligheidsredenen zelfs een winkel op slot.

Verlies

De medewerkers kregen de afgelopen dagen al het nodige te verwerken. Het faillissement betekent dat 3200 mensen hun baan kwijt zijn. Voor alle medewerkers is afgelopen donderdag ontslag aangevraagd. Als het tot een doorstart komt, kan mogelijk een deel van het personeel mee. Maar hoeveel mensen kunnen blijven en wie de gelukkigen zijn, is nog volstrekt onduidelijk. ,,Er is veel onzekerheid”, zei CNV-vakbondsman Martijn den Heijer vorige week al.

Volledig scherm Petra in Intertoys in Helmond © Petra

Voor veel medewerkers zal het over en sluiten zijn, denkt de 48-jarige Petra van der Heijden, die al een kwart eeuw bij Intertoys in Helmond werkt. Ze verwacht dat zij een van de medewerkers is die niet kan blijven. ,,Ik ben te oud en heb een vast contract. Daar willen ze vanaf, zo heb ik intern al vernomen. Intertoys wil straks bij een eventuele overname met een schone lei beginnen.’’

Ze is een van de langstzittende Intertoys-medewerkers van het land en het faillissement gaat haar dan ook aan het hart. ,,Voor mij is Intertoys niet alleen een speelgoedwinkel, het is mijn leven”, zegt ze. Verdrietig is ze ook om de extreme agressie van klanten in de winkels de afgelopen dagen. Ze was zelf niet aan het werk, maar las erover in een intern communiqué van Intertoys. ,,Mijn hart brak in duizend stukjes. Blijf verdomme van mijn collega’s af!’’ zegt ze geëmotioneerd. ,,Waarom zou je zo tekeergaan in een speelgoedwinkel? Een speelgoedwinkel! Denk toch eens na. Al die mensen kunnen er niets aan doen, werken zich in het zweet voor jou en je kinderen. En dan ga je ze maar bespugen omdat het wat langer duurt? Ga toch weg!’’

Doorstart

Ondanks het verdriet en de teleurstelling is Petra vastberaden haar laatste dagen bij Intertoys positief af te sluiten. Hoelang ze nog aan het werk is, durft ze niet te zeggen. De curatoren willen de winkels zolang mogelijk openhouden, ook met het oog op een mogelijke doorstart. Hierover voeren zij momenteel gesprekken met vier geïnteresseerden.

Een partij is de club van franchisers. Zij zouden willen optrekken met een aantal kapitaalkrachtige ondernemers. De franchisenemers vrezen een nieuwe investeerder als eigenaar en willen de keten weer volledig Nederlands maken. De andere geïnteresseerden zouden private-equitypartijen zijn. Verwacht wordt dat in de loop van deze week al bekend is wie straks de nieuwe eigenaar van het speelgoedconcern wordt. ,,De gesprekken zijn in een vergevorderd stadium’’, aldus de woordvoerder.

Volledig scherm Zaterdag in de Scheveningse vestiging van Intertoys. © ANP