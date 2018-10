‘Italiaanse begrotingsplannen geen reden voor paniek’

Regling benadrukte ook dat de Italiaanse problemen met de schuldenlast van een andere orde zijn dan die van Griekenland. Dat land moest in het afgelopen decennium verschillende keren gered worden door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de andere eurolanden.



Italië geeft in de plannen voor de nieuwe begroting meer uit dan volgens de Europese regels mag. Naar verwachting vergadert de Europese Commissie dinsdag over de Italiaanse begroting.