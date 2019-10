Jan Kees de Jager vertrekt als financieel directeur KPN

Telecomreus KPN benoemt per 1 december een nieuwe chief executive officer en daarbij een nieuwe financieel directeur die op 1 februari aantreedt. CEO wordt KPN-veteraan Joost Farwerck. De nieuwe CFO is Chris Figee, afkomstig van het beursgenoteerde ASR Nederland. De huidige financiële topman, Jan Kees de Jager, verlaat KPN per 1 maart volgend jaar.

KPN breidt verder de raad van bestuur uit met een aantal ‘belangrijke business-, technologie- en mensenleiders’, leest het in een persverklaring. De raad van commissarissen van KPN hoopt met dit ‘ervaren en getalenteerde team’ de bedrijfsstrategie tot 2021 waar te kunnen maken. ‘Langetermijnmanagement’, aldus KPN.



Farwerck nam eerder tijdelijk de functie van bestuursvoorzitter over. Hoewel hij de functie van CEO vanuit zijn bestuurspositie op zich kan nemen, is de raad voornemens Farwerck per 1 december van dit jaar voor een termijn van vier jaar te benoemen in die functie. Farwerck was sinds 2014 operationeel directeur.

Strategie

,,Met Joost als CEO is de raad van commissarissen verheugd een ervaren telecommunicatieprofessional aan te stellen’’, zegt Duco Sickinghe, voorzitter van de raad. ,,Met Joost als CEO is de raad ervan overtuigd dat we goede vooruitgang zullen boeken bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van de strategie van KPN.’’



In eerste instantie wilde KPN de Belgische Dominique Leroy als bestuursvoorzitter aanstellen. Dat ging uiteindelijk niet door vanwege een omstreden aandelentransactie van de voormalig topvrouw van het Belgische Proximus. Anderhalve week geleden deed de Belgische justitie een inval bij Leroy thuis.

De Jager weg