Jet Airways annuleert vluchten Schiphol en andere buitenlandse bestemmingen

Volgens de woordvoerster van Jet Airways in Nederland staat er vanaf Schiphol nog wel één vlucht naar India op de planning maar die is vooralsnog vertraagd, staat op de site van Schiphol.

Jet Airways is een partner van KLM. Het annuleren van de internationale vluchten kan daardoor ook vluchten verstoren van reizigers die via KLM hebben geboekt. Als er gedupeerde KLM-reizigers zijn dan zal de Nederlandse maatschappij er naar eigen zeggen alles aan doen om ze via andere vluchten op de plaats van bestemming te krijgen. Jet Airways vliegt vanaf Schiphol verder naar Mumbai, Delhi en Bangalore.

Andere bestemmingen

Bijna miljard aan schulden

Jet Airways maakte op 25 maart bekend dat oprichter Naresh Goyal was afgetreden als topman en het bedrijf had verlaten als onderdeel van een reddingsoperatie.

Inkrimping vloot

De Indiase luchtvaartmaatschappij vliegt op 600 binnenlandse bestemmingen en 380 internationale. Om die laatste vluchten te mogen uitvoeren, moeten luchtvaartmaatschappijen in India beschikken over minstens 20 vliegtuigen. Jet Airways heeft officieel een vloot van ruim 100 toestellen maar volgens Indiase media zijn dat er momenteel nog slechts veertien.

Honderden passagiers

KLM, Air France en Delta Air Lines werken volgens de nieuwssite samen op codesharebasis richting India. Via de hubs in het Aziatische land worden tientallen doorverbindingen aangebonden in India. Andersom biedt KLM aansluitende vluchten aan in Europa via Schiphol.