Jip en Janneke op avontuur in Amerika: Hema breidt uit naar VS en Canada

Nog even en ook Amerikanen en Canadezen kunnen pyjama's of tandenborstels met afbeeldingen van Jip en Janneke kopen. En vele andere producten van het oer-Hollandse warenhuis. Hema gaat namelijk uitbreiden naar de Verenigde Staten en Canada. Topman Tjeerd Jegen noemt het een ‘historische stap’.

Vanaf deze zomer kunnen klanten in de VS huishoudelijke artikelen van Hema kopen via walmart.com, het online platform van 's werelds grootste retailer. In Canada gaat het warenhuis via een lokale partner in Canada zowel zelfstandige winkels openen als shop-in-shops in de grootste filialen van Walmart.

Noord-Amerika is na Europa en Azië het derde continent waar Hema actief wordt. In eerste instantie worden in de VS alleen huishoudelijke artikelen verkocht, maar Jegen verwacht dat het assortiment stapje voor stapje wordt uitgebreid. ,,Dan heb ik het over houdbare producten, dus voor onze rookworsten of tompoucen moeten de Amerikanen toch echt naar Nederland komen.’’

Amsterdam

In Canada begint Hema in de provincie Ontario, waar zelfstandige winkels worden geopend. De retailer voegt in de VS en Canada ‘Amsterdam’ aan haar merknaam toe. ,,Ze zijn dol op Nederland, maar nog doller op Amsterdam. Het mooie is dat Walmart ons heeft benaderd om onze producten online te verkopen. Tegen de grootste retailer ter wereld zeg je geen nee’’, vindt Jegen.

Afgelopen september werd Hema benaderd door de Amerikanen. ,,Ze zijn hier in Amsterdam langs geweest en wij bij hen in San Francisco. Ze zijn erg te spreken over onze spullen. Niet alleen het design spreekt hen aan, maar ook de prijs en het duurzame karakter van de materialen. In de VS lopen ze behoorlijk achter als het gaat om duurzaam papier of katoen, daar is het veel duurder. Walmart is erg enthousiast om onze producten te verkopen en wij zijn er ook blij mee want deze methode vergt relatief weinig investeringen van onze kant. Het past in onze strategie om van een winkelketen een merk te maken’’, legt de ceo van Hema uit.

Logo van Walmart, de grootste retailer ter wereld. Het bedrijf gaat nog deze zomer Hema-producten online verkopen.

Jegen noemt de oversteek naar de VS en Canada zelfs een historische stap. ,,Onze oprichters Leo Meyer en Arthur Isaac maakten bijna 100 jaar geleden in Noord-Amerika voor het eerst kennis met eenheidsprijzenwinkels. Zij hebben dit fenomeen naar Nederland gehaald door de eerste Hema-winkel te openen. De cirkel is rond.’’

Naast de uitbreidingsplannen, maakte Jegen ook de omzetcijfers van het eerste kwartaal 2019 bekend. De netto omzet kwam uit op 298,7 miljoen euro, een stijging van 2,5 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Winst is er opnieuw niet gemaakt, de retailer boekte een verlies van 10,7 miljoen, vorig jaar leed Hema in het eerste kwartaal een verlies van 6 miljoen.

Solide

Toch noemt Jegen het eerste kwartaal ‘solide’. ,,De netto-omzet is verder gestegen doordat we nieuwe winkels hebben geopend en online meer hebben verkocht. We zien dat we de laatste maanden zelfs sterk groeien in binnen- en buitenland. Vorig jaar was lastig voor ons door de forse afboekingen, een slechte verkoop van met name kleding tijdens de zomer en het feit dat ons onlineplatform zes maanden lang niet goed draaide door systeemfouten. Dat werkte door tijdens het eerste kwartaal, we zijn ons nu aan het herstellen.’’

Ondanks de forse schuldenlast, blijft Hema investeren in de inrichting van winkels, nieuwe restaurants, winkels op stations, ict en logistiek (onlangs ging een nieuw distributiecentrum open). ,,Ik benadruk dat er geen fysieke winkels dichtgaan in Nederland, filialen die minder goed draaien, zijn op één hand te tellen.’’

Bakkerijen

Afgelopen april werd bekend dat Hema de eigen bakkerijen in de etalage zet. Dit leidde tot onrust op de werkvloer, werknemers zijn bang hun baan te verliezen. Volgens Jegen is nog niet bekend wie de bakkerijen overneemt. ,,We zijn in gesprek met meerdere partijen, pas als we het volste vertrouwen hebben dat de nieuwe eigenaar goed omgaat met onze mensen, gaan we over tot verkoop.’’

Door Marcel Boekhoorn is Hema vorig jaar weer 100 procent Nederlands geworden. Kijk hier naar beelden van de persconferentie: